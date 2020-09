Novità in casa "Amicizia Volley"

Per la stagione 2020-21 l’Amicizia Volley annuncia altre novità.

Tutti i tesserati S3 riceveranno gratuitamente un kit di abbigliamento sportivo composto da tuta, borsone, completino da gara, t-shirt da allenamento.

L’associazione, non si ferma qui: dopo aver attuato una scontistica particolare per i nuclei familiari che parteciperanno alle attività, ha deciso di congelare i prezzi.

Infatti anche per questa stagione le quote di partecipazione rimarranno invariate come negli anni precedenti.

Nei prossimi giorni ulteriori sorprese.

“Non ci stancheremo mai di stupirvi. Da 50 anni insieme in amicizia”.