Volleyup Acquaviva a sostegno delle famiglie acquavivesi

Nel corso delle varie presentazioni dei gruppi di atleti della VolleyUp avvenute – nel rigoroso rispetto del protocollo federale anti covid-19 – presso il palazzetto “Tommaso Valeriano”, sono state illustrate due importanti novità, entrambe a favore delle famiglie dei nostri tesserati.

Grazie alla gentile disponibilità dei nostri partner commerciali è nata la tessera “socio-sostenitore”: il titolare/nucleo famigliare potrà usufruire di sconti e promozioni presso i tanti partner che hanno aderito all’iniziativa.

“Per la prima volta, abbiamo introdotto la tessera di socio sostenitore. Lo scopo è quello di creare un nuovo strumento che sia, da un lato prezioso per i nostri soci ed i nostri tifosi, e dall’altro un valido e concreto aiuto per i nostri partner.” commenta così il presidente Annalisa Convertini, ed aggiunge “Partner che ringrazio pubblicamente per il prezioso sostegno offerto. Quest’anno non abbiamo chiesto la solita “sponsorizzazione” fine a se stessa, abbiamo presentato un progetto che, sono certa, offrirà risultati lusinghieri! La VolleyUp supporterà le aziende “amiche” con operazioni innovative di marketing mirate alla valorizzazione dell’investimento effettuato.”

“L’obiettivo dell’Associazione è crescere sempre più sul territorio puntando in maniera determinante sul settore giovanile - il nostro “capitale umano” - per formare i futuri talenti del Volley acquavivese. Crescita del settore giovanile e aiuti alle famiglie, due punti cardine del progetto VolleyUp: riguardo al tesseramento degli atleti, ci siamo chiesti come aiutare concretamente le famiglie. Quest’anno, i nuclei famigliari con più figli (dai 5 ai 18 anni) che decideranno di far parte della nostra associazione avranno uno sconto pari al 50% del costo delle mensilità del figlio più piccolo. I giovani rappresentano il nostro futuro sul quale oggi è doveroso investire per rafforzare ulteriormente la passione per questo sport.” conclude così il Presidente Convertini.