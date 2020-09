Volleyup Acquaviva: ufficializzata anche l’acquavivese Marianna Quatraro

Si arricchisce con un’altra ragazza acquavivese il roster VolleyUp in vista del Campionato Nazionale di 1° livello serie C femminile: si tratta di Marianna Quatraro.

Ruolo di opposto, non ancora diciannovenne, è il nuovo innesto nel gruppo delle ragazze a disposizione di mister Fanelli.

Pratica pallavolo dall’età di 13 anni, nella stagione 2018/2019 con la VolleyUp ha disputato il campionato di seconda divisione femminile ottenendo la promozione; lo scorso anno, prima del lockdown, si è ben distinta nel campionato di prima divisione femminile.

Per Marianna quest’anno la ghiotta chance di far parte delle grandi libellule.

Per il team manager Mariantonietta Miale “si tratta di una ragazza giovane con un’ottima prospettiva di crescita che sicuramente darà il massimo sia in allenamento che in partita.”

“Questa per me è nuova avventura, sono entusiasta di far parte della squadra di punta della mia società. Sono certa di trovarmi benissimo sia con il mister che con le mie future compagne di squadra”, precisa il neo opposto acquavivese.

In bocca al lupo Marianna!