Volleyup Acquaviva: si ricomincia in sicurezza

Ormai ci siamo: mancano pochi giorni alla ripresa dei corsi di pallavolo in casa VolleyUp.

Finalmente, a distanza di oltre cinque mesi, in totale sicurezza, da lunedì prossimo le porte del palazzetto “Tommaso Valeriano” si apriranno per tutti gli atleti dell’associazione e per chi vuole iniziare un qualificato corso di pallavolo.

Tutte le attività saranno seguite da istruttori federali riconosciuti dalla FIPAV,laureati e laureandi in scienze dell’attività motoria e sportiva.

Di seguito pubblichiamo il calendario delle presentazioni dei vari gruppi:

*Under 12/13* - Lunedì 7 Settembre ore 16.30

*Under 15/17* - Lunedì 7 Settembre ore 18.15

*1 Divisione* - Lunedì 7 Settembre ore 20.30

*Volley S3* - Martedì 8 Settembre ore 16.30

*Serie C* - Martedì 8 Settembre ore 18.15

*Open* - Martedì 8 Settembre ore 20.30

E’ possibile richiedere telefonicamente qualsiasi informazione su costi e modalità di iscrizione contattando il 393/4424183, o attraverso i canali social dell’associazione.

Appuntamento al Tommaso Valeriano per vivere la passione per il volley!!!