Volleyup Acquaviva: per Giorgia Addabbo nuova avventura in serie C

Si aggiunge un nuovo nome al roster della squadra delle libellule per il prossimo Campionato Nazionale di 1° livello serie C femminile: Giorgia Addabbo.

Ruolo di schiacciatrice, 15 anni, è nata a Piacenza e residente a Gioia del Colle.

Pratica pallavolo dall’età di 6 anni, lo scorso anno, selezionata per giocare con la rappresentativa regionale under 16 della Fipav-Puglia, la nostra giovanissima atleta si è ben distinta sia nel campionato under 16 che nel campionato di 1° divisione femminile.

Nella stagione 2018/2019 ha fatto parte del Progetto “Volley a Sud-Est”: con la squadra formata da un raggruppamento di società del sud-est barese, ha disputato la finale regionale Under 14.

Per il Team Manager Mariantonietta Miale “la società sta investendo tanto sui nostri piccoli talenti. Sono il nostro futuro…Giorgia è una ragazza giovane ma molto determinata, dalle grandi potenzialità, che ha tanta voglia di far bene.”

“Sono entusiasta di far parte della squadra di punta della mia società. Ho già conosciuto mister Fanelli con cui ho condiviso una formidabile esperienza due anni fa. Sarà per me una ghiotta occasione di crescita”, queste le dichiarazioni del laterale gioiese.