Volleyup Acquaviva: a sorpresa un nuovo arrivo, Giuliana Romano

Una trattativa a sorpresa messa a punto dal DS VOLLEYUP, Giuseppe Petrelli, in vista del prossimo Campionato Nazionale di 1° livello serie C femminile: il libero Giuliana Romano, per la prima volta, indosserà la divisa delle libellule.

Classe 1988, originaria di Triggiano, ha maturato una lunga esperienza nel corso della sua carriera pallavolistica: in particolare, dopo aver partecipato ai vari campionati giovanili, dal 2008 ha sempre disputato (tra serie C e serie D) campionati di livello regionale con società di Bari, Triggiano e Gioia del Colle.

“Conosco molto bene Giuliana. E’ una ragazza che in campo ha sempre fornito un buon rendimento. Tutte le altre ragazze faranno sicuramente tesoro della sua esperienza e della sua professionalità”, queste le parole di Petrelli.

“Sono molto felice di giocare ad Acquaviva. Questa è per me una nuova e coinvolgente sfida. La pallavolo rappresenta sacrificio e passione e, così come ho sempre fatto, cercherò di dare il mio contributo alla squadra. Non vedo l’ora di riprendere ad allenarmi”, queste le parole della neo-libellula.

Fuori dal rettangolo di gioco è infermiera presso l’ospedale “Di Venere” a Carbonara di Bari.

Benarrivata Giuliana!!!