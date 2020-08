Volleyup Acquaviva: Francesca Cacciapaglia ritorna con le libellule

A pochi giorni dalla notizia del rientro ad Acquaviva di Erika Porreca, ecco un altro gradito ritorno: nella stagione 2020/2021, FRANCESCA CACCIAPAGLIA vestirà la divisa delle libellule.

Centrale, alta 183 cm, muove i primi “palleggi pallavolistici” ad Acquaviva disputando i campionati giovanili con le ragazze della VolleyUp.

18 anni da compiere a settembre, ha calcato il parquet del “Tommaso Valeriano” fino alla stagione 2017/2018, anno della promozione delle libellule nella massima serie regionale.

Successivamente, da under 18, Francesca ha maturato due importanti esperienze: in prestito prima con il Cutrofiano Volley, società che milita anche nel campionato nazionale di A/2 femminile e, lo scorso anno, con il Volley Castellaneta in serie B/2.

“Sono molto entusiasta di ricominciare a giocare qui ad Acquaviva, nella mia città. Dopo questo periodo, per tutti duro, non vedo l’ora di ricominciare ad allenarmi assieme alle mie compagne di squadra. Per la prossima stagione ho un solo obiettivo: quello di crescere, giorno dopo giorno, senza mai mollare”, si presenta così la nostra centrale.

“Come società stiamo cercando di far crescere le nostre ragazze. Proprio per questo motivo abbiamo optato per il rientro ad Acquaviva di Francesca, a conferma dell’ambizioso progetto volto alla valorizzazione dei nostri giovani talenti”, queste le parole del DS Petrelli.

A settembre Francesca frequenterà il 5° anno del Liceo Artistico ad Acquaviva.