Volleyup Acquaviva: sarà Antonello Signorile il vice di mister Beppe Fanelli in serie C

Ad Antonello Signorile il compito di affiancare il carismatico Beppe Fanelli alla guida tecnica della squadra femminile del Campionato Nazionale di 1° livello serie C 2020/2021.

26 enne acquavivese, con un passato da giocatore, dal 2016 ha iniziato come scout-man per la società guidata dal Presidente Convertini.

Il suo impegno sempre puntuale e la sua costante determinazione, uniti ad una indiscussa passione a 360° per il mondo della pallavolo, lo spingono ad intraprendere anche la carriera di tecnico.

Allenatore di 1° grado, lo scorso anno ha maturato esperienza con la compagine di 1ª divisione maschile della VolleyUp.

“Ho voluto contattare personalmente Antonello per affrontare con lui la prossima stagione. La mia proposta è stata condivisa ed immediatamente accettata dalla dirigenza della società”, ha commentato così Coach Fanelli.

“Mister Fanelli mi ha scelto per vivere questa nuova avventura. Sono lusingato ed allo stesso tempo contentissimo per questa importante ed entusiasmante esperienza. Sono convinto che sarà impegnativa ma, allo stesso tempo, fondamentale per la mia crescita”, queste le parole del giovane tecnico, Antonello Signorile.