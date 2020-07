Volleyup Acquaviva: sarà Luciana Forino il nuovo libero della serie C per la stagione 2020/2021

L’ex capitano Luciana Forino, punto di riferimento per la società in serie C, ricoprirà dalla prossima stagione il fondamentale ruolo di libero.

Acquavivese doc, il n.15 delle libellule ha prontamente accettato la nuova ed intrigante sfida lanciata dal Ds Giuseppe Petrelli.

Fin dallo scorso anno, notata la sua particolare attitudine in fase di ricezione e di difesa, mister Fanelli ha voluto “testarla” nella veste di libero, ottenendo risultati sempre lusinghieri. Dalla prossima stagione il definitivo cambio ruolo.

Luciana Forino, classe 1996, pallavolista fin dall’età di 10 anni, è la prima fondamentale riconferma (seppur con ruolo differente) delle libellule dell’annata 2019/2020.

Nel corso della sua carriera, ha maturato esperienza disputando 3 stagioni in serie D e 5 in serie C. In particolare, dopo una parentesi di 5 anni trascorsa tra le società di Cassano, Gioia del Colle e Castellana, dal 2017 il definitivo ritorno a “casa” (anno in cui la VolleyUp ha conquistato la storica promozione nella massima serie regionale).

“Sono molto contenta del cambio di ruolo, rappresenta per me una nuova ed entusiasmante competizione. In campo ho vissuto tante partite e tante emozioni che credo mi abbiano fatto crescere molto, anche a livello personale, facendomi acquisire una certa esperienza”, queste le prime parole della libellula, da 3 anni fortemente impegnata anche a far crescere i giovanissimi talenti targati Volleyup.