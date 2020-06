Volleyup Acquaviva: messo a segno il primo colpo di mercato per la stagione 2020/2021

La VolleyUp Acquaviva ha concluso il primo grande colpo della stagione pallavolistica 2020/2021.

Sarà nuovamente affidata al carismatico Mister Beppe Fanelli la guida tecnica della squadra femminile del Campionato Regionale di serie C.

Il Direttore Sportivo Giuseppe Petrelli, già da alcune settimane a lavoro per allestire una squadra all’altezza delle aspettative dei tanti affezionati tifosi acquavivesi, ha voluto assicurarsi coach Fanelli che, nonostante le numerose richieste delle altre società, si è reso subito disponibile per continuare l’ottimo lavoro iniziato lo scorso anno.

Mister Fanelli, infatti, ha guidato la “realtà acquavivese” dalla 5ª giornata in poi dello scorso campionato. Stagione terminata anzitempo a causa dello stop scaturito dall’emergenza pandemica, in cui le libellule hanno sempre occupato la parte alta della classifica del girone B della serie C, collezionando complessivamente ben 11 vittorie e 5 sconfitte.

“Quella che ci aspetta sarà sicuramente un’annata pallavolistica diversa dal solito, sulla nostra ripartenza peserà anche il periodo di difficoltà economica che stanno attraversando alcuni nostri partner, ma siamo certi che il nostro gruppo, con il fondamentale aiuto di tutti i sostenitori, saprà trovare la forza e la voglia per far crescere ulteriormente la passione del Volley ad Acquaviva”, queste le parole del DS VolleyUp, Giuseppe Petrelli.

Tutte le novità e gli altri aggiornamenti relativi al roster delle libellule saranno diffusi nei prossimi giorni.