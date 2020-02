Campionati studenteschi, pallavolo femminile, buon inizio del Luxemburg

“Senza allarmismi, ecco i suggerimenti per prevenire la diffusione del virus”

proposito dei rischi connessi alla diffusione del coronavirus, che al momento non riguarda la nostra comunità, si invitano tutti i cittadini a osservare in maniera puntuale le disposizioni in tema di profilassi stabilite dal ministero della Salute con l'ordinanza del 21 febbraio