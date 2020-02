La Volleyup vince a Brindisi, domenica non si gioca

Prima di raccontare com’è andata la partita dell’ultimo weekend in terra brindisina, una comunicazione ufficiale che arriva direttamente dalla Fipav: a causa delle misure di prevenzione legate al Coronavirus, sono sospese le attività di tutti i campionati pallavolistici a tutti i livelli fino al 1° marzo compreso. Ciò significa che la gara in programma domenica prossima al palazzetto Tommaso Valeriano contro il Conversano non si disputerà, è stata ufficialmente rinviata.

Ora torniamo al match di domenica scorsa sul parquet dell’Appia Pro Assi Manzoni Brindisi, partita rivelatasi più complicata del previsto ma vinta comunque dalle ragazze di mister Fanelli, che restano in piena zona playoff con dieci gare ancora da giocare.

3 a 2 il punteggio finale, al termine di un incontro tiratissimo che era cominciato col piede giusto per le nostre libellule, brave ad annullare diversi set point in favore del sestetto di casa ed aggiudicarsi i primi due parziali giocati punto su punto (25-23, 26-24). Poi c’è stata la rimonta della giovane compagine brindisina, che si è portata in perfetta parità vincendo i due successivi parziali (25-19, 25-15).

La differenza l’ha fatto il tie break, in cui sono emerse le maggiori qualità individuali delle nostre libellule, un set combattutissimo chiuso sul 15-13 in favore della VolleyUp & Eulogic Acquaviva.

Bene così, il vantaggio sulla prima inseguitrice è adesso di tre punti, sufficienti a gestire e difendere l’attuale piazzamento valido per gli spareggi promozione.

CLASSIFICA DOPO 16 INCONTRI: Nardò 41: Terlizzi 39; Conversano 39; Leporano 33; VolleyUp & Eulogic Acquaviva 32; Bari 29; Foggia 24; Cutrofiano 21; Bitonto 16; Taranto 14; Brindisi 14; Potenza 13; Corato 11; Locorotondo 10.