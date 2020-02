La Volleyup Acquaviva si arrende alla capolista

Troppo Nardò per questa VolleyUp. La capolista recita in pieno il ruolo di super favorita di questo raggruppamento di serie C, l’Eulogic Acquaviva ha provato a fare la sua parte, ha cercato in tutti i modi di restare in gara finché ha potuto, ma al cospetto di una formazione decisamente superiore, soprattutto in fatto di esperienza, ha dovuto alzare bandiera bianca.

Si è chiusa con una netta sconfitta, la quinta stagionale, la gara di domenica scorsa giocata in terra salentina, un risultato mai in discussione stando ai punteggi dei tre parziali (25-16, 25-18, 25-19) con cui il Nardò ha ottenuto i tre punti restando saldamente al comando della classifica del girone “B”, benché il distacco resti comunque ridotto tra le squadre di vertice.

Compresa la VolleyUp, che rimane comunque in corsa per un piazzamento valido alla conquista degli spareggi playoff. Un favore lo hanno fatto le cugine del Conversano, grazie al successo per 3 set a 0 sull’Asem Volley Bari: in questo modo la compagine barese resta sempre alle spalle di capitan Forino e compagne, anche se il punto che le distanzia attualmente non deve far stare troppo serena la VolleyUp.

Perciò bisognerà riprendere a marciare fin dal match del prossimo week end, altra sfida difficilissima in programma per le ragazze di mister Fanelli. Al palazzetto “Tommaso Valeriano”, infatti, arriva il Leporano, quarto in graduatoria e con tre punti di vantaggio sul sestetto acquavivese. Uno scontro diretto, insomma, che si dovrà affrontare davvero con il coltello fra i denti. Appuntamento domenica alle 18,00.

CLASSIFICA DOPO 14 GIORNATE: Nardò 35; Terlizzi 33; Conversano 33; Leporano 30; VolleyUp Eulogic Acquaviva 27; Bari 26; Foggia 21; Cutrofiano 18; Bitonto 16; Potenza 13; Taranto 11; Corato 11; Brindisi 10; Locorotondo 10.