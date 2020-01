Volley serie C, l’Eulogic Acquaviva sempre più in alto in classifica

Ottava vittoria su dodici incontri disputati, quarto posto in graduatoria, un distacco di appena quattro lunghezze dalla vetta: saremo pure di parte, ma numeri e classifica dicono che la VolleyUp & Eulogic Acquaviva può definitivamente scrollarsi di dosso il ruolo di outsider ed indossare i panni di squadra protagonista, o almeno una delle protagoniste di questa serie C.

L’ultimo esaltante successo della truppa allenata da mister Fanelli arriva ai danni del Cutrofiano, la seconda vittoria consecutiva tra le mura amiche sotto gli occhi di una spettatrice d’eccezione, la giovanissima “ex” libellula Erika Porreca, da qualche mese in Veneto nelle fila dell’Ezzelina Volley Carinatese.

Un altro secco 3-0 in cui solo il primo set è stato in bilico (27-25), mentre gli altri due hanno visto la VolleyUp giocare in scioltezza e chiudere in proprio favore senza troppi affanni (25-10, 25-19).

Se pensiamo che fino ad un paio di mesi fa si parlava di obiettivo salvezza e che adesso il sestetto del presidente Convertini è stabilmente in zona play-off, possiamo dire che la società ha già ottenuto il suo reale obiettivo, cioè quello di alzare di anno in anno l’asticella. Ora c’è tutta la possibilità di giocare con spensieratezza, divertendosi, senza avere nulla da perdere. Si comincia domani, da Potenza, trasferta difficile ma sicuramente alla portata della VolleyUp.

CLASSIFICA DOPO 12 GIORNATE: Terlizzi 29; Nardò 29; Conversano 28; VolleyUp & Eulogic Acquaviva 25; Bari 25; Leporano 24; Foggia 21; Bitonto 16; Cutrofiano 13; Potenza 12; Locorotondo 10; Taranto 8; Brindisi 7; Corato 5.