La Volleyup passeggia sul Corato, ora il Cutrofiano

Scontata, ma neanche troppo, la vittoria ottenuta domenica scorsa dalla VolleyUp & Eulogic Acquaviva al cospetto del Corato. E’ vero che si giocava contro il fanalino di coda del girone “B” del campionato di serie C femminile, ma è altrettanto vero che i problemi di rosa tra indisponibilità e acciacchi vari, mettevano la squadra di mister Fanelli nelle condizioni di dover fare gli straordinari per conquistare i tre punti.

Poco da dire quanto alla cronaca della gara, il successo per 3 set a 0 (25-12, 25-21, 25-22) dice tutto su come sia andato il match, piuttosto è bene dare uno sguardo con particolare attenzione all’attuale situazione di classifica. Le nostre libellule restano al sesto posto, ma adesso le distanze dalla vetta si sono nettamente assottigliate grazie alla sconfitta della capolista Terlizzi per mano del Leporano. Insomma, ci sono ben sei formazioni in un fazzoletto di punti, un campionato che si fa di settimana in settimana sempre più avvincente.

Da parte sua, la VolleyUp deve cercare di approfittare del secondo turno casalingo consecutivo per continuare a tallonare il gruppetto di vertice. Domenica appuntamento alle 18,00 al palazzetto Tommaso Valeriano contro il Cutrofiano.

CLASSIFICA: Terlizzi 26; Nardò 26; Conversano 25; Bari 24; Leporano 24; VolleyUp & Eulogic Acquaviva 22; Foggia 18; Bitonto 13; Cutrofiano 13; Potenza 12; Locorotondo 10; Brindisi 7; Taranto 6; Corato 5.