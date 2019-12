Anche in prima divione la Volleyup mette il turbo

Non si vince solo in serie C, è stata una domenica perfetta per la VolleyUp, uscita col petto all’infuori anche nelle altre competizioni in cui è impegnata. In particolare, ci piace sottolineare il grande successo ottenuto nel campionato di Prima Divisione dagli uomini della VolleyUp & Italians nello scontro diretto contro il Noicattaro per 3 set a 2 proprio nel giorno del debutto in panchina di Marco Castellana, giovane allenatore originario di Putignano che prende il posto di Domenico Valeriano, costretto a lasciare l’incarico per motivi di lavoro che lo porteranno lontano da Acquaviva. Trascorsi da giocatore in categorie importanti, laureato in Scienze Motorie, già attivo nel ruolo di tecnico in quel di Sammichele, nonché direttore sportivo al Cus Bari. Insomma, un nome di richiamo per una squadra che in questo momento tallona ad un solo punto la coppia di vertice formata da Monopoli e Sammichele.

Sabato sera, nell’ultimo turno del 2019 si va sul campo dell’Amatori Volley Bari, altro match sulla carta favorevole per tentare l’aggancio al primo posto.

CLASSIFICA: Monopoli 17; Sammichele 17; VolleyUp & Italians 16; Noicattaro 16; Adelfia 11; Volley Bari 9; Fasano 4; Massafra 4; Volley’s Eagles 4; Volley Alberobello 1.

Con lo stesso punteggio arriva anche la vittoria delle ragazze della VolleyUp & San Giuseppe, sempre in Prima Divisione, 3-2 ai danni del Modugno, anche questo uno scontro diretto che rilancia il sestetto di mister Addabbo al terzo posto, alle spalle dell’accoppiata formata da Bari e New Volley Gioia. Il prossimo avversario di domenica sarà l’altra formazione gioiese, il Climacenter Gioia, altro confronto delicatissimo per spiccare il volo.

CLASSIFICA: Volley’s Eagles Bari 21; New Volley Gioia 18; VolleyUp & San Giuseppe 15; Climacenter Gioia 12; Modugno 12; Volley Bari 10; Uisp ’80 Putignano 10; Orsacuti Capurso 9; Pvg Bari 8; Monopoli 6; Tris Bari 5; Primadonna Bari 0.