Summer... in amicizia. L'estate insieme in allegria

Comunicato stampa:

"Summer in amicizia è l'idea dell'Amicizia Volley per passare l'estate insieme in allegria. Presso il campetto dell'oratorio di Santa Maria Maggiore dal 7 giugno verranno svolte attività pomeridiane per bambini dai 5 ai 12 anni. Per informazioni basta contattare la responsabile MILANO LILIANA al 3298136733

Ringraziamo Don Mimmo Natale per aver riconfermato questa collaborazione e dare la possibilità a tutti i bambini di Acquaviva di coltivare la passione per questo sport. Quindi vi aspettiamo sempre in amicizia".