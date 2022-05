Volleyup Acquaviva: oggi ad Acquaviva il 1° match ball per la salvezza

Oggi 21 maggio, a partire dalle ore 19,30, la VOLLEYUP ACQUAVIVA avrà a disposizione il primo match ball per assicurarsi, con una giornata d’anticipo, la permanenza nel Campionato nazionale di 1º livello - serie C femminile.

A sfidare le libellule saranno le ragazze del V.M. COSTRUZIONI Bitetto, squadra che attualmente occupa, nel mini girone a tre del 3° POOL SALVEZZA, il secondo posto in classifica con 4 punti.

Erika Porreca e compagne, che guidano la classifica a punteggio pieno con 6 punti, in caso di vittoria chiuderebbero in bellezza, tra le mura del Valeriano, la 1 fase play out festeggiando, matematicamente, la salvezza nel massimo campionato regionale.

Sarà sicuramente una partita spettacolare quella che andrà in scena questa sera ad Acquaviva: la compagine blumagenta avrà nuovamente bisogno dell’importante sostegno e della fondamentale grinta che i tanti tifosi acquavivesi riescono a trasmettere.

Appuntamento quindi al Centro Sportivo “T. Valeriano” per un’emozionante giornata di pallavolo: sosteniamo le libellule e difendiamolaC!!!