Erica Milella protagonista al Trofeo dei Territori della Puglia

Volleyup Acquaviva: la prima del pool salvezza è una prestazione di carattere Le foto

Si è tenuta sabato a Bitetto la sfida tra V. M. Costruzioni Bitetto e VOLLEYUP&EULOGIC Acquaviva valida per la 1ª fase play out del gruppo 3 del Campionato Nazionale di 1º livello - serie C femminile. Primo set combattuto: le padrone di casa, ben messe in campo,