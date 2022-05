Si è giocata domenica, ad Acquaviva, la partita valida per la terza giornata del 3º pool salvezza tra VOLLEYUP Acquaviva e VE.RA. Project Monteroni.

Capitan Porreca e compagne hanno potuto finalmente riabbracciare i tantissimi tifosi ed appassionati acquavivesi appositamente accorsi al centro sportivo “T. Valeriano”.

Mister Paolicchio inizialmente schiera Asia Sozio opposta a Giorgia Addabbo, Sara Notarnicola e Fabiana Sirico al centro, Erika Porreca e Luciana Forino schiacciatrici, con Miriana Trotti libero.

Dopo una prima fase del set equilibrata, Capitan Porreca e compagne iniziano a far sul serio, accumulando così un buon margine di vantaggio sulle avversarie. Coach Paolicchio effettua due sostituzioni: in campo entrano Claudia Benevento al posto di Asia Sozio e Valentina Galasso rileva Giorgia Addabbo. Ed è proprio Galasso a chiudere Il primo set (25/15) con un tocco di seconda vincente.

Nel secondo set la musica non cambia. Le salentine cercano di reagire ma le libellule, con una Miriana Trotti sempre attenta e concentrata, non concedono nulla alle avversarie. Al servizio Luciana Forino ed Asia Sozio mettono in seria difficoltà la linea di ricezione della squadra ospite. Gli attacchi di capitan Porreca fanno il resto. Il set si chiude 25/12 con un ace dai 9 metri di Federica De Nicolò.

Anche nel terzo set, come nei due precedenti, le libellule sospinte dal tifo casalingo giocano in maniera impeccabile. I primi tempi di Fabiana Sirico e Sara Notarnicola costringono in ginocchio la compagine salentina. C’è spazio anche per Liliana Ieva e Sara Belgiorno. Il tabellone si ferma sul 25/15 per le libellule.

In un’ora e venti minuti la squadra del presidente Convertini disputa una partita praticamente perfetta. 3 punti importantissimi per la classifica del 3° pool salvezza conquistati in uno splendito palazzetto pieno di tifosi acquavivesi.

La VOLLEYUP sale a quota 6 punti in classifica nel mini girone a tre. Il prossimo impegno, sempre al “T. Valeriano”, è tra 2 settimane contro il Bitetto. Una vittoria regalerebbe alla VOLLEYUP il primo posto matematico che significherebbe - con una giornata d’anticipo - SALVEZZA!!!