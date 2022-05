Si è tenuta sabato a Bitetto la sfida tra V.M. Costruzioni Bitetto e VOLLEYUP&EULOGIC Acquaviva valida per la 1ª fase play out del gruppo 3 del Campionato Nazionale di 1º livello - serie C femminile.

Primo set combattuto: le padrone di casa, ben messe in campo, vanno in vantaggio. Erika Porreca e compagne però non si fanno intimorire. Si arriva al 15 pari e le libellule fanno la voce grossa assicurandosi il 1º set con il parziale di 21 a 25!

Nel Secondo e nel terzo set le ragazze di Mister Paolicchio, consapevoli delle loro potenzialità, controllano in maniera impeccabile le giocate delle ragazze di Bitetto, smorzando sul nascere il tentativo di reazione.

Il tabellone alla fine del secondo set si ferma sul 18-25; il terzo termina 13-25, concluso con un ace di Fabiana Sirico.

La VOLLEYUP inizia così, nel migliore dei modi, la fase clou del Campionato Nazionale di 1º livello serie C femminile!

Ora testa al prossimo incontro che si terrà domenica prossima - alle ore 18.30 al centro sportivo “T. Valeriano” di Acquaviva - contro il VE.RA. Project di Monteroni. Servirà un’altra prestazione di forza e carattere delle blu magenta acquavivesi!

In palio, per la compagine acquavivese, la permanenza nel massimo campionato regionale di pallavolo. Sosteniamo le libellule.