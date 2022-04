Erica Milella, giovane promessa pallavolistica di Acquaviva

Erica Milella, classe 2009, palleggiatrice, giovane promessa pallavolistica di Acquaviva delle fonti targata Amicizia volley, in prestito per questa stagione alla New volley Gioia dove ha disputato il campionato territoriale under 14 e under 16, martedì 26 aprile 2022 è stata convocata per gli allenamenti delle atlete che faranno parte della selezione territoriale dell’area Bari centro-sud del Comitato Fipav Bari-Foggia.

I selezionatori Giuseppe Malena e Paolo Totero, dopo aver visionato diverse atlete del territorio, hanno individuato atlete 2008 e 2009 che disputeranno il trofeo Meschini - Trofeo dei Territori, competizione a livello regionale che quest’anno si terrà a Massafra il prossimo 15 maggio.

Facciamo i migliori auguri alla nostra giovane Erica Milella che rispecchia perfettamente quelle che sono i canoni che porta avanti l'Amicizia volley da sempre e cioè il sorriso, divertimento e tanto lavoro sempre in amicizia.

Il presidente Vito Milano è molto soddisfatto del lavoro che i tecnici e la società sta svolgendo da inizio stagione per valorizzare tutti i suoi tesserati acquavivesi; infatti dopo il successo della tappa territoriale S3 svolta poco meno di dieci giorni fa, è lieto di comunicare la partecipazione di ben quattro squadre ai campionati territoriali di primo e secondo livello in cui li nostri piccoli atleti dovranno confrontarsi con squadre di Castellana Grotte e con i nostri amici della ASD UISP 80 Acquaviva.

Altre novità sono dietro l'angolo e per scoprirle dovete solamente continuare a seguirci, sempre in amicizia