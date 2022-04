Torneo "Pasqua in amicizia" Copyright: Amicizia Volley Acquaviva

Comunicato stampa:

Giornata spettacolare quella vissuta dall'Amicizia volley ieri. I bambini sono stati i veri protagonisti, disputando il torneo PASQUA IN AMICIZIA con le rappresentative della ASD Turi, Academy volley Gioia, e New VOLLEY Gioia, a cui facciamo un grande ringraziamento per aver accettato il nostro invito.

Un ringraziamento doveroso lo dobbiamo fare soprattutto ai nostri partners che hanno reso possibile questo evento in cui hanno partecipato più di 80 bambini.

Non sarà l'unica tappa territoriale S3 che l'Amicizia volley ha intenzione di organizzare, e i nostri tecnici stanno già pensando a qualcosa di creativo e originale per fare divertire sempre di più i nostri piccoli atleti.