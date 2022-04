Tappa volley S3 ad Acquaviva

Comunicato stampa:

Grande appuntamento per la ASD Amicizia volley giovedì mattina presso il campetto in zona San Giuseppe (ex 167) dove si svolgerà la tappa territoriale volley S3. Ringraziamo tutti i nostri partners ,che come noi, credono fermamente nella valorizzarizzazione dei piccoli acquavivesi.

Vi aspettiamo numerosi per passare una mattinata in allegria e assistere al torneo Pasqua in Amicizia.