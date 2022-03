La volleyup, infatti, già da tempo ha deciso di investire sul settore giovanile: sono tante le iniziative messe in campo dalla società pallavolistica acquavivese per far avvicinare i ragazzi alla pallavolo.

“Quest’anno per la prima volta abbiamo voluto investire anche sul settore maschile. Lo scopo è stato quello di offrire anche ai ragazzi acquavivesi un’opportunità per crescere in maniera sana, confrontarsi e socializzare attraverso la pallavolo. Grazie alla caparbietà dei nostri dirigenti ed all’ottimo lavoro svolto dai tecnici, abbiamo allestito una formazione under15 maschile che sta già partecipando ai campionati giovanili indetti dalla FIPAV” queste le parole del Direttore Sportivo, Giuseppe Petrelli, “oltre al campionato nazionale di 1 livello - serie c femminile, quindi, attualmente stiamo partecipando al campionato under 14 femminile, under 16 femminile, 1ª divisione femminile e, da quest’anno, anche under 15 maschile. Proprio pochi giorni fa, inoltre, abbiamo iscritto la VOLLEYUP ad altri cinque campionati federali: a breve, infatti, cominceranno il Campionato Under19 femminile, il Campionato Trofeo Junior 3ª divisione femminile, il Campionato Trofeo Junior 3ª divisione maschile, il Campionato Trofeo Young 3ª divisione femminile ed il Campionato trofeo Young 3ª maschile.

In una stagione piena di imprevisti e grosse difficoltà, causa pandemia, la nostra associazione grazie allo straordinario contributo di dirigenti, tecnici e collaboratori è sempre sulla cresta dell’onda.”

Per il presidente Annalisa Convertini, “l’obiettivo dell’Associazione è sempre stato quello di crescere sempre più sul territorio puntando in maniera determinante sul settore giovanile - il nostro “capitale umano”.

Inoltre da qualche giorno abbiamo “aperto” la palestra a tutti i bambini dai 5 ai 9 anni che vogliono fare sport attraverso la promozione “Let’s PLAY and SMILE”: chiunque potrà farlo, grazie ai nostri gentili partner commerciali, GRATUITAMENTE.

I giovani rappresentano il nostro futuro sul quale oggi è doveroso investire per rafforzare ulteriormente la passione per questo sport.” conclude così il Presidente della società pallavolistica acquavivese.