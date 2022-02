Volleyup Acquaviva: eccezionale promozione gratuita “Let’s play and smile”

La Volleyup Acquaviva, infatti, grazie al fondamentale supporto di EULOGIC S.r.l. e del Centro Fisioterapico San Giuseppe, ha deciso di “investire” in maniera davvero importante sulla base, al fine di offrire - ai soci ed a tutte le famiglie acquavivesi - una ghiotta opportunità per praticare sport.

La fascia di età interessata da questa eccezionale iniziativa gratuita è quella dei bambini/e dai 5 ai 9 anni (nati negli anni 2013, 2014, 2015 e 2016): sono proprio loro che stanno maggiormente “pagando” gli effetti negativi del CORONAVIRUS.

Mascherine, isolamento, quarantena e didattica a distanza, in questi due anni, hanno fortemente limitato le relazioni sociali dei nostri piccoli, ed è proprio per questo motivo che la dirigenza della VOLLEYUP ha voluto “offrire” a tutti la possibilità di praticare attività sportiva.

Per il presidente Annalisa Convertini, “Siamo fermamente convinti che la pratica sportiva rappresenti l’essenza della socialità per i nostri figli. Il nostro obiettivo è riportare in palestra i più piccoli, con la speranza che questa brutta esperienza sia ormai per tutti noi, definitivamente, alle spalle: vogliamo che ritornino a sorridere…”

Fino al 30 giugno 2022, il lunedì ed il venerdì, dalle 16.30 alle 18.00 presso la palestra della scuola “COLLODI”, aspettiamo i vostri bambini: NOI LI FAREMO GIOCARE E VI ASSICURIAMO CHE RITORNERANNO A SORRIDERE…