Volleyup Acquaviva: è mister Lino Paolicchio la nuova guida tecnica delle libellule

Cambio allenatore in casa VOLLEYUP: affidato a mister Lino Paolicchio il compito di guidare la formazione delle libellule nel Campionato Nazionale di 1° livello serie C Femminile.

Nei giorni scorsi, a seguito dell’interruzione del rapporto di collaborazione tra Coach Fanelli e la società acquavivese, il direttivo VOLLEYUP ha deciso di affidare la guida tecnica delle libellule a Mister Lino Paolicchio.

Quarantenne, originario di Acquaviva e residente a Cassano delle Murge, Mister Paolicchio si è reso subito disponibile per questa nuova avventura al fine di continuare il lavoro iniziato a settembre da Fanelli.

Personal trainer, ex-giocatore con il ruolo di libero in serie b e serie C, animato da una passione a 360° per il mondo della pallavolo, da oltre dieci anni ha definitivamente tolto le ginocchiere per intraprendere la carriera di allenatore.

Allenatore di 2° grado terzo livello giovanile, dal 2011 vanta svariate esperienze a Cassano, Gioia, Santeramo, Turi e Gravina in formazioni, sia maschili che femminili, di serie C, serie D e giovanili.

Queste le sue prime parole: “La chiamata del DS Petrelli ha risvegliato il mio legame con la comunità acquavivese. La VOLLEYUP è una società seria e molto dinamica. Farò il possibile per portare la squadra in una posizione di classica più confortevole rispetto a quella occupata in questo momento. Il progetto societario è davvero molto ambizioso e sono entusiasta di poter offrire, fin da subito, il mio contributo”.

Buon lavoro MISTER!!!