Si è svolto domenica il debutto della compagine della VOLLEYUP nel Campionato Nazionale di 1º Livello - serie C femminile. Le ragazze guidate da Mister Beppe Fanelli hanno giocato fuori casa contro la formazione del WINDOR Crispiano.

Per la formazione acquavivese, nello starting six iniziale si notano le pesanti assenze del capitano Erika Porreca (a riposo precauzionale) e del libero Miriana Trotti (indisponibile).

L’inizio non è dei migliori per le libellule che subiscono gli attacchi del WINDOR; mister Fanelli corre ai ripari e manda in campo anche Erika Porreca. A fine primo set il tabellone segna il parziale di 25-17.

Nel secondo set la musica cambia: le libellule si scrollano di dosso l’emozione del debutto ed immediatamente ristabiliscono la parità dei set (19-25).

Nel terzo e nel quarto set c’è un sostanziale equilibrio tra le due compagini. Si gioca punto a punto e si alternano buone giocate da ambo le parti. Il pubblico presente incita e sospinge la squadra jonica. Il terzo set termina 25-27 a favore delle libellule; nel quarto la squadra di casa, agevolata da qualche errore delle blu-magenta, riesce a colmare un gap negativo di 6 punti, ristabilendo così la perfetta parità (25-23).

Si va al tie-break.

Partenza a razzo del WINDOR galvanizzato dal finale di set precedente. Il tabellone segna 10-5: Mister Fanelli corre ai ripari mischiando le carte blu-magenta. Capitan Porreca e compagne non ci stanno e si adoperano per un miracoloso recupero: il set termina 13-15 assegnando la 1ª vittoria stagionale alle grandi libellule.

Debutto più che positivo quindi per la giovanissima compagine della società del Presidente Convertini nel massimo campionato regionale.

Prossimo impegno delle libellule, venerdì 3 dicembre alle 20,00 ad Acquaviva: al Palazzetto “T. Valeriano” si presenterà il DONNA ISABELLA Monopoli, una delle formazioni più “accreditate” e temibili del girone.