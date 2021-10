L'Amicizia Volley fa 50

L’Amicizia Volley festeggia il suo cinquantesimo anno di vita e organizza per oggi, 3 ottobre, una manifestazione in piazza Vittorio Emanuele per rimarcare la sua presenza passata e attuale nel panorama sportivo acquavivese.

Per svariati motivi, che non è il caso di analizzare, negli ultimi anni l’Amicizia Volley ha rinunciato a svolgere attività agonistica di un certo livello, ma prosegue l’attività di avviamento allo sport affidata ad insegnanti qualificati.

Attualmente agiscono Michele Milella, diplomato ISEF, e Liliana Milano, laureata in Scienze Motorie. Cinquant’anni sono un traguardo importante: un momento celebrativo è d’obbligo. Ben lo sa il prof. Oronzo Capozzo che, possiamo dire da sempre, è l’anima di questa Società.

L’appuntamento è fissato per questa mattina in piazza Vittorio Emanuele. Sarà l’occasione per una breve esibizione dei piccoli iscritti ai Corsi di avviamento allo sport, ma soprattutto si vuol dare l’opportunità di reincontrarsi agli ex atleti, ex dirigenti, sostenitori o semplici curiosi.

Tanti di loro negli anni sono andati via da Acquaviva, spesso per motivi di lavoro. Chissà che oggi non siano presenti a salutarci e a salutarsi.