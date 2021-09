Volleyup Acquaviva: consolidato il legame tra Luciana Forino e le libellule

Inizia a prender forma il roster targato Volleyup per il prossimo Campionato Nazionale di 1° livello serie C femminile: anche Luciana Forino indosserà la divisa blu-magenta delle libellule.

Riconferma importante quella della schiacciatrice acquavivese che va così ad arricchire la compagine che sarà affidata a Mister Fanelli.

Luciana, nel corso della sua carriera, ha maturato preziosa esperienza disputando 3 stagioni in serie D e 6 in serie C. In particolare, dopo una parentesi di 5 anni trascorsa tra le società di Cassano, Gioia del Colle e Castellana, dal 2017 il definitivo ritorno ad Acquaviva (anno in cui la VolleyUp ha conquistato la storica promozione nella massima serie regionale femminile).

Classe 1996, pallavolista fin dall’età di 10 anni, è dottoressa in scienze motorie.

“Luciana è una giocatrice molto esperta, affidabile e duttile. Un prezioso punto di riferimento per tutte le giovani atlete targate Volleyup”, queste le parole del Team Manager, Mariantonietta Miale.

“Mi sono trovata sempre bene alla Volleyup, una società giovane e dinamica, che ha tanta voglia di crescere e far bene… Sono molto legata ai tecnici ed alle mie compagne di squadra. Non vedo l’ora di ricominciare…”, queste le dichiarazioni del esperto laterale acquavivese, da 4 anni fortemente impegnato anche a far crescere le piccole libellule del settore giovanile.