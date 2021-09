Volleyup Acquaviva: promossa in serie C la giovanissima palleggiatrice Federica De Nicolò

Un altro giovanissimo talento VolleyUP si aggiunge al roster delle libellule per la stagione 2021/2022 del Campionato Nazionale di 1° livello serie C femminile: si tratta della giovanissima Federica De Nicolò.

Acquavivese, classe 2007, quattordici anni appena compiuti, ricoprirà il ruolo di palleggiatrice.

Federica tocca i primi palloni all’età di 6 anni, presso la società New Volley Gioia. A 11 anni, affascinata dalla famiglia VOLLEYUP, decide di entrare a farne parte.

Lo scorso anno, ceduta in prestito gratuito alla società UISP’80 di Putignano, è stata vicecampionessa territoriale Bari-Foggia nella categoria under 17 femminile, campionessa territoriale Bari-Foggia e vicecampionessa regionale nella categoria under 15 femminile.

“La crescita sportiva dei nostri talenti è il principale obiettivo dell’ambizioso progetto che la Volleyup si è prefissato. Federica è un’atleta molto determinata e davvero promettente. Sono certo che farà bene…”, queste le parole del DS Giuseppe Petrelli.

“Questi sono treni che passano una sola volta e non voglio farmi scappare questa bellissima occasione di crescita…Voglio vivere questa esperienza al meglio, più carica e determinata che mai!” queste le prime dichiarazioni della giovanissima palleggiatrice acquavivese della VolleyUp.