Volleyup Acquaviva: ufficializzata la riconferma del centrale Sara Notarnicola

Un altro pregiato tassello si aggiunge al roster VolleyUp per la stagione 2021/2022: il centrale Sara Notarnicola.

Classe 2003, originaria di Martina Franca, per il quarto anno consecutivo sceglie di vestire la casacca delle libellule, arricchendo così la nuova compagine che sarà affidata a mister Beppe Fanelli.

Il giovane centrale inizia la sua avventura pallavolistica all’età di 12 anni ad Alberobello. Nella passata stagione, divenuta - fin dalla prima giornata - una costante presenza dello starting six di coach Fanelli, ha sempre fornito ottime prestazioni, diventando così una garanzia sia in fase di attacco che in fase di difesa/contenimento (a muro).

“Lo scorso anno il Mister ha dato subito fiducia a Sara. Beh, i fatti ci hanno dimostrato che ha avuto ampiamente ragione. Continueremo a far crescere tutte le giovani promesse targate VOLLEYUP”, queste le parole del DS Petrelli.

“Dopo un anno difficile ma pieno di grandi soddisfazioni, sono prontissima per affrontare una nuova stagione. Sacrificio e voglia di vincere sono le parole d’ordine… Sono cresciuta molto e sono fiera di continuare a farlo qui ad Acquaviva. Lontano dal parquet, frequento il Liceo delle Scienze Umane di Martina Franca”, questo il commento del nostro centrale.