Volleyup Acquaviva: per Angie Lanfredini nuova avventura in serie C

Si aggiunge un nuovo nome al roster della squadra delle libellule per il prossimo Campionato Nazionale di 1° livello serie C femminile: Angie Lanfredini.

Angie, studentessa acquavivese classe 2004, ruolo di schiacciatrice, pratica pallavolo dall’età di 10 anni.

Cresciuta pallavolisticamente in casa VOLLEYUP, lo scorso anno la nostra giovane atleta ha debuttato nel massimo campionato regionale contro l’ASEM Bari.

La dirigenza VOLLEYUP, in accordo con la famiglia Lanfredini, sempre nella passata stagione, ha ceduto in prestito gratuito la schiacciatrice alla società UISP’80 Putignano dove ha potuto disputare il campionato giovanile under 17. Campionato poi terminato al 2° posto territoriale Bari-Foggia.

Per il Team Manager Mariantonietta Miale “la società sta investendo tanto sui nostri piccoli talenti. Sono il nostro futuro… Angie è una ragazza giovane e determinata, dalle grandi potenzialità, che ha tanta voglia di far bene.”

“Sono entusiasta di far parte della squadra di punta della mia società. Questa stagione per me rappresenta una nuova ed intrigante sfida. Non aspetto altro che il fischio d’inizio”, queste le dichiarazioni del laterale acquavivese.