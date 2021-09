Volleyup Acquaviva: ufficializzata la riconferma di Erika Porreca

Prima fondamentale conferma in casa VolleyUp: Erika Porreca, anche per la stagione 2021-2022, indosserà la divisa blu-magenta delle libellule nel Campionato Nazionale di 1° livello - serie C femminile.

Acquavivese d.o.c., cresciuta nelle giovanili VolleyUp col ruolo di schiacciatrice, costituisce ormai un punto fermo della compagine che sarà nuovamente affidata a Coach Beppe Fanelli.

Dopo l’esperienza in terra trevigiana, lo scorso anno il giovane martello acquavivese (classe 2003 - 18 anni appena compiuti) perfetto mix di forza e di tecnica, è rientrato tra le libellule, confermandosi subito protagonista della stagione 2020/2021.



Per il Presidente Convertini “si tratta di una conferma decisiva per il roster di atlete che metteremo a disposizione di mister Fanelli. La VolleyUp già da qualche anno sta investendo molto sui giovani. Vogliamo coltivare e lanciare i futuri talenti pallavolistici acquavivesi. Erika rappresenta l’esempio per tutti loro.”

“Sto facendo il conto alla rovescia per l’inizio di questa nuova stagione. Il Campionato di serie C quest’anno sarà molto competitivo, non vedo l’ora di cominciare. Sicuramente ci divertiremo e ne vedremo delle belle…” queste le dichiarazioni della forte schiacciatrice acquavivese.