Per la stagione 2021/2022 il responsabile tecnico sarà ancora coach Beppe Fanelli

Sarà, infatti, nuovamente affidata al carismatico Mister Beppe Fanelli la guida tecnica della squadra femminile del Campionato Nazionale di 1° Livello - serie C femminile.

Il Direttore Sportivo Giuseppe Petrelli, già da alcune settimane a lavoro per allestire una squadra all’altezza delle aspettative dei tanti affezionati tifosi acquavivesi, ha voluto subito riconfermare coach Fanelli che, nonostante le numerose richieste pervenutegli da altre società, si è reso subito disponibile per continuare il percorso di crescita già iniziato lo scorso anno.

Mister Fanelli, infatti, si appresta per il terzo anno consecutivo a guidare la “realtà acquavivese”. Dopo l’esaltante stagione dello scorso anno terminata, per la prima volta in assoluto, con i playoff promozione c’è tanto entusiasmo. Queste le parole del tecnico putignanese: “Ripartiamo perché nella pallavolo c’è sempre qualcosa che ci affascina. È una bellissima occasione per condividere il piacere della vittoria, l’amarezza della sconfitta, per crescere insieme e dar sempre il meglio di sé stessi”.

“Beppe Fanelli rappresenta un punto di ripartenza importante, nel segno della professionalità e della continuità. Stiamo investendo sui nostri giovani, e siamo contenti di poter assicurare loro una guida tecnica di indiscusso valore per la loro crescita sportiva. Quella che ci aspetta sarà sicuramente un’annata pallavolistica difficile, ma siamo certi che il nostro gruppo, con il fondamentale aiuto di tutti i sostenitori, saprà trovare la forza e la voglia per far crescere ulteriormente la passione del Volley ad Acquaviva”, queste le parole del DS VolleyUp, Giuseppe Petrelli.

Tutte le novità e gli altri aggiornamenti relativi al roster delle libellule saranno diffusi nei prossimi giorni.