Volleyup Acquaviva ed Eulogic s.r.l. ancora insieme per la prossima stagione.

Eulogic S.r.l., società informatica con sede a Bari, è una realtà giovane e dinamica, orientata al futuro e all’innovazione tecnologica.

Diventata prezioso punto di riferimento per moltissime aziende, grazie alle prestigiose certificazioni e competenze tecniche raggiunte, offre servizi e soluzioni tecnologiche per garantire Sicurezza e Business Continuity Management.

“La VOLLEYUP è orgogliosa di avere EULOGIC S.R.L. come TITLE SPONSOR. Questa prestigiosa collaborazione continua anche per la prossima stagione, tutti noi siamo fieri di poter diffondere attraverso il volley l’immagine di questa affermata azienda in tutta la Regione. Ringraziamo la proprietà che ha, ancora una volta, dimostrato grande intuito e grande amore per lo sport ed in particolare per la pallavolo. Sicuramente insieme continueremo ad ottenere grandi risultati”, queste le parole del presidente delle libellule, Annalisa Convertini.