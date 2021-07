Campionato Italiano di Karate Under 21

Da venerdì 14 a domenica 16 maggio presso il Centro Olimpico Matteo Pellicone, tempio della Fijlkam, è in corso il Campionato Italiano di Karate Under 21. In gara le specialità kata e kumite, maschile e femminile. Sul tatami stanno scendendo gli atleti Under