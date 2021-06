VolleyUp: 4 ragazze vincono il campionato territoriale under 15 femminile

Si è tenuta ieri a Putignano la finale territoriale Bari-Foggia del campionato under 15 femminile tra Joker Uisp 80 Putignano e Casareale Altamura.

La Joker UISP’80 Putignano si è aggiudicata il titolo di campione territoriale Bari-Foggia nella categoria under 15 femminile, al termine di una partita, mai in discussione, conclusasi, per la squadra di casa, con un netto 3-0 (25/18 - 25/12 - 25/9)

Nella formazione putignanese militano anche alcuni volti a noi particolarmente noti. Infatti, la dirigenza VolleyUp, a seguito della mancata iscrizione a tutti i campionati giovanili scaturita dall’indisponibilità di una struttura all’interno del territorio comunale ed in accordo con le famiglie delle atlete, con riferimento alla categoria under 15, ha “prestato” a titolo gratuito 4 talenti pallavolistici acquavivesi alla società presieduta da Mariangela Impedovo.

Le ragazze acquavivesi agli ordini di Mister Angelo Polignano e di Mister Mariano Tinelli sono Claudia Benevento (2006), Federica De Nicolò (2007), Sara Belgiorno (2007) e Liliana Ieva (2007).

Ora sono a disposizione della Joker UISP’80 Putignano due settimane per continuare ad allenare la squadra e prepararsi al meglio per la prestigiosa Final Four che assegnerà il titolo di campione regionale.

Complimenti alla Joker UISP’80 Putignano ed alle nostre ragazze per il titolo.

In bocca al lupo alla Joker UISP’80 Putignano ed alle nostre ragazze per la Final Four regionale.