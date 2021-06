Acquaviva: giornata volley S3 al parco

La Asd Amicizia volley ha aderito con molto entusiasmo alla giornata volley S3 al parco, promossa dal settore promozione della Federazione Italiana Pallavolo.

Per l'occasione, dalle ore 10 di domenica 13 giugno, sono stati allestiti diversi campi da gioco in piazza Vittorio Emanuele per promuovere la sana e divertente pratica della pallavolo nei parchi.

C'è stata una grande risposta dei piccoli cittadini acquavivesi a questa iniziativa in cui i piccoli campioni si sono divertiti giocando mettendo in luce un aspetto primario della nostra disciplina: il suo essere uno sport davvero per tutti giocando a volley S3.

L'iniziativa ha avuto lo scopo di incentivare l'attività motoria dei giovanissimi attraverso il gioco nei luoghi all'aperto.