Volleyup Acquaviva: campionato nazionale di serie C femminile. Tre punti fondamentali in trasferta

A distanza di dodici giorni dall’ultima prestazione, non certo entusiasmante, delle nostre ragazze nel capoluogo barese, possiamo dire che finalmente la musica è cambiata. Ieri sera le libellule, ancora “orfane” di un impianto omologabile all’interno del territorio comunale di Acquaviva, sono scese in campo a Bari, contro la compagine dell’ASEM Volley.

Asia Sozio e compagne, intenzionate a spazzare via qualche piccolo malumore sorto nei giorni scorsi, si presentano in campo subito cariche e determinate. Nel primo set entrambe le squadre vogliono ben figurare. Si gioca punto a punto, fino a quando le blumagenta non impongono il cambio di ritmo e la giovane compagine barese resta disorientata dagli efficaci attacchi di Erika Porreca e Simona Serio. Il primo set termina 18-25 a favore delle nostre ragazze.

Nel secondo set Roberta Sportelli e Francesca Cacciapaglia issano un muro che ben contrasta gli attacchi delle ragazze baresi. Mister Fanelli fa rifiatare capitan Sozio dando spazio a Marianna Quatraro. Il tabellone elettronico si ferma sul 16-25.

Reazione delle ragazze di Bari nel terzo set che si portano subito in vantaggio con un parziale di 6-0. Per recuperare l’ampio handicap iniziale “offerto” alla squadra casalinga Mister Fanelli affianca la rientrante Luciana Forino alla bravissima Miriana Trotti. Nel corso del set, anche la regista, Margherita Losavio, delizia i tifosi, collegati in diretta Facebook, con alcuni tocchi di seconda di ottima fattura. Gli attacchi di Asia Sozio e Simona Serio fanno il resto: azzerato così lo svantaggio, il terzo set termina 22-25.

3 punti d’oro conquistati dalle nostre ragazze che consolidano il terzo posto in classifica nel girone B del Campionato Nazionale di 1 livello serie C Femminile.