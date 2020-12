Arriva il concerto natalizio del Tenore Dario Di Vietri

Il concerto natalizio del Tenore Dario Di Vietri, con la partecipazione del mezzosoprano Irene Molinari, entrambi gli artisti di fama internazionale e tra i più apprezzati della nuova generazione sono allievi della nostra concittadina onoraria ed illustre mezzosoprano Bruna Baglioni Costantini. Gli artisti saranno accompagnati al pianoforte dal M° Davide Dellisanti, il concerto sarà trasmesso in diretta streaming sulla pagina facebook dell’Ufficio Stampa del Comune di Frascati, domenica 20 dicembre 2020 alle ore 19. Saranno eseguiti brani da F.P. Tosti alla tradizione popolare natalizia. L’evento sarà registrato e raccolto in un CD distribuito da Kicco Music e scaricabile sulle principali piattaforme digitali internazionali.

«Il concerto sarà trasmesso dalle Scuderie Aldobrandini, che saranno naturalmente chiuse al pubblico, e sarà visibile sulle pagine social del Comune di Frascati - dichiara il Sindaco di Frascati Roberto Mastrosanti -. In questo modo vogliamo essere vicini a tutti i cittadini, augurando loro un sereno Natale con un evento culturale di assoluto rilievo con tre grandi protagonisti della lirica italiana. Ringrazio per questo Dario Di Vietri, Irene Molinari, Davide Dellisanti e Priscilla Baglioni per aver voluto realizzare questo evento per Frascati».

Dario Di Vietri - Tenore

Nato a Bari, ha studiato al Conservatorio di Milano sotto la guida di Vittorio Terranova, presso la Scuola di Opera del Teatro Comunale di Bologna, perfezionandosi poi con artisti di fama mondiale come Jaume Aragall, Luciano Pavarotti, Katia Ricciarelli, Bonaldo Giaiotti e Bruna Baglioni Costantini che tutt’ora lo segue artisticamente. Ha debuttato nel 2009/2010 come Pinkerton in Madama Butterfly per Operalombardia. Nel 2014 è finalista del Concorso “Una Voce per l’Arena” in diretta Eurovisione su Rai Uno in collaborazione con la Fondazione Arena di Verona, successivamente e’ Calaf in Turandot in Arena di Verona diretto da D. Oren per la regia di F. Zeffirelli, da quel momento molti gli impegni in tutta Italia e nel mondo in importanti contesti quali: Arena di Verona, Opera di Roma, Teatro San Carlo di Napoli, Petruzzelli di Bari, Verdi di Salerno, Opera di Oviedo, Opera Nazionale Greca, Maggio Fiorentino, Seoul Arts Center, Regio di Parma, Teatro Nazionale di Belgrado, Opera Nazionale di Bucarest Opera di Stato di Ankara, Festival Puccini di Torre del Lago, Opera del Cairo, Opera di Dubai, Opera Nazionale di Varsavia, Opera Carolina. Interpreta ruoli quali: Radames in Aida, Riccardo in Un Ballo in Maschera, Calaf in Turandot, Cavaradossi in Tosca, Pinkerton in Madama Butterfly, Renato Des Grieux in Manon Lescaut, Samson in Samson et Dalila, Don José in Carmen, Turiddu in Cavalleria Rusticana, Manrico in Trovatore etc. Tra i prossimi impegni Aida e Carmen all’Opera Nazionale di Varsavia, Manon Lescaut al Teatro del Giglio di Lucca, Teatro Alighieri di Ravenna e Festival Puccini di Torre del Lago, Adriana Lecouvreur e Aida al Teatro Petruzzelli di Bari.

Irene Molinari - Mezzosoprano

Laureata con lode presso il Conservatorio di S. Cecilia in Roma, si è perfezionata sotto la guida del mezzosoprano Bruna Baglioni Costantini, che tutt’ora la segue artisticamente. Ha interpretato con successo i ruoli di Carmen (Carmen, Bizet), Fenena (Nabucco, Verdi), Flora ( La Traviata, Verdi) Suzuki (Madama Butterfly, Puccini), Marchesa Melibea (Il viaggio a Reims, Rossini), Angelina (La Cenerentola, Rossini), Clarice (La pietra del paragone, Rossini), Maddalena (Rigoletto, Verdi), Meg Page (Falstaff, Verdi), Dorabella (Così fan tutte, Mozart), Fidalma (Il matrimonio segreto, Cimarosa), Lola (Cavalleria rusticana, Mascagni), Messa da Requiem di Verdi, Requiem KV626 e Missa in C minor KV 427 di Mozart, Petite Messe Solennelle e Stabat Mater di Rossini, Stabat Mater di Pergolesi, Sinfonia in re minore op.125 di Beethoven. Si è esibita presso prestigiosi Teatri quali Fondazione Arena di Verona, Maggio Musicale Fiorentino, Teatro Lirico di Cagliari, Teatro degli Arcimboldi di Milano, Circuito OperaLombardia, Teatro Coccia di Novara, Teatro Verdi di Pisa, Teatro del Giglio di Lucca, Teatro Goldoni di Livorno, Shanghai Symphony Hall (Cina), Seoul Arts Center e Busan Bexco Auditorium (Corea del Sud), Macau International Music Festival (Macau), Opera Nationala Romana Iasi (Romania).

Davide Dellisanti - Pianista

Si forma sotto la guida dei Maestri D. Panaro e E. Arciuli in pianoforte e in direzione d'orchestra con il M. Mariano Patti. Studia inoltre canto lirico, esperienza che oggi lo porta ad essere il pianista e assistente dei più grandi cantanti lirici come R. Gimenez, V. Terranova, I. Salazar, A. Millo, S. Bonfadelli, A. Morelli, G. Giacomini, P. Domingo, N. Martinucci, M. Dragoni, M. Devia, J. Aragall collaborando con i direttori L. Bacalov, M. Arena, R.Boninge, E. Morricone e tanti altri. Tra gli incarichi più importanti è: Direttore artistico del Festival Taormina Opera Stars del Teatro antico di Taormina, Direttore del Coro del Cairo Opera House e Vocal Coach, Direttore Musicale del Teatro di Fuerteventura (Isole Canarie) e korrepetitor al Teatro di Stato di Ankara (Turchia). Ha al suo attivo più di 1.500 concerti in Europa, Giappone, Cina, Corea, Africa, America, Egitto e Brasile.

