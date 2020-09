Nuovo appuntamento con Jazzset

Festa patronale: Solenne Concelebrazione Eucaristica in diretta tv

Festa Patronale in onore di Maria S. S. di Costantinopoli, protettrice della nostra città. Questa sera alle ore 19, in diretta tv, TeleMajg trasmetterà la Solenne Concelebrazione Eucaristica presieduta dall'Arcivescovo S. E. mons. Giovanni Ricchiuti che si terrà in piazza dei Martiri