The Greatest Show e Sergio Rubini oggi in piazza dei Martiri ad Acquaviva

"The Greatest Show" ha scelto Acquaviva delle Fonti per rappresentare la "prima" del suo spettacolo multiforme, caratterizzato da numeri di danza ed arti circensi, conditi dalle colonne sonore del film "tre Greatest Showman", i cui brani musicali saranno interpretati (rigorosamente dal vivo) dalle voci di Melissa Mongelli e Francesco Borrelli.

Lo show, ideato e diretto da Maria Cristina Lasaponara, Danilo Amoruso e dallo stesso Francesco Borrelli, vedrà esibirsi una serie di artisti internazionali, quali: il duo New Dream (gli arealist Maria Cristina Lasaponara e Danilo Amoruso), oltre a Grethel Mondello, Alessandra Costanza, Sara Bucci, Maria Cristina Campanale, Claudio Vitale, Giuseppe Adduci, Paolo Fasciano. Le coreografie sono di Marco Montanaro. ...Ma il fiore all'occhiello di questo show è senz'altro la partecipazione straordinaria del grande regista ed attore Sergio Rubini, la cui voce sarà la cornice ideale per raccontare il sogno dell'uomo che ha inventato il circo: un sogno, che questa sera alle ore 21 sarà vissuto non sotto un tendone, ma sotto le stelle del cielo Acquavivese.