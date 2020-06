Iravox oggi su AcquavivaLive e TeleMajg

Guardia di Finanza: operazione “Dirty Hands”, sequestro di gel “non igienizzante” in tutta Italia

Sequestrati oltre 1.800 confezioni di “gel igienizzante mani” pronto per l’immissione in commercio, oltre a prodotto sfuso da confezionare e materie prime per un quantitativo superiore a 600 litri