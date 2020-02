Anonima GR ad Acquaviva delle Fonti

Dopo il successo di Giobbe Covatta, un nuovo spettacolo organizzato dall'Associazione degli Sfollati in collaborazione con il Comune di Acquaviva delle Fonti.

L'Anonima Gr in scena il 29 febbraio e il 5 marzo 2020 con "Un fattaccio all'improvviso", una commedia che affronta, con la satira e la comicità, il tema scottante della violenza e del cinismo dilagante.

Con Dante Marmone (anche regista) e Tiziana Schiavarelli, il cast è composto da Mauro Pulpito, Mingo De Pasquale, Azzurra Martino, Leo Solfato.

Può capitare che in una famiglia qualunque, inaspettatamente, possa accadere «un fattaccio all'improvviso», che mette in subbuglio la vita, i sentimenti e i legami tra parenti e amici.

Improvvisamente ci si trova a vivere in un thriller, come in uno di quei film in cui sembra che la normalità sia una cosa lontana dalla vita di tutti i giorni. E che la violenza o le pistolettate, diventino il pane quotidiano.

Nel caso di questo spettacolo, tutto nasce da un trasporto di salumi, un lavoretto extra, per arrotondare lo stipendio, una cosa semplice, in apparenza, ma che si rivelerà la causa di guai e angosce.

Appuntamento all'Auditorium San Domenico in via Francavilla ad Acquaviva delle Fonti.