Il 18 gennaio 2020 ad Acquaviva, appuntamento con "La libertà è sacra come il pane". Corti teatrali, musica e coreografie dal vivo nella Sala Teatro dell'Oratorio San Domenico in via T. Francavilla a partire dalle ore 20:30.



Tra gli argomenti: Bullismo, cyberbullismo, violenza sulle donne e dipendenza da social.