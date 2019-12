Antonella Ruggiero ad Acquaviva

Acquaviva festeggia il Natale con il recital “In nome della madre”. Uno spettacolo inedito che vede in scena Antonella Ruggiero, Cosimo Damiano Damato e Mark Harris. Appuntamento a giovedì 26 dicembre alle 21.30 nella Cattedrale di Sant’Eustachio.

Lo spettacolo è un’esclusiva del Teatro Pubblico Pugliese in collaborazione con il Comune di Acquaviva delle Fonti e le produzioni Libera e Protea.

“In nome della madre” è un recital che vede Antonella Ruggiero interprete delle sue canzoni più intime alternate alle pagine religiose di Erri De Luca, Fabrizio De Andrè, Don Andrea Gallo, Don Tonino Bello ed Alda Merini. Un vero viaggio sacro e salvifico nella poetica di questi grandi autori: i loro versi, le loro storie si insinuano nella narrazione mistica, le loro preghiere laiche si vestono di un tocco evangelico. Voce narrante è Cosimo Damiano Damato che condurrà la platea nelle pieghe dei versi de “In nome della madre” di Erri De Luca, de “La buona novella” di Fabrizio De Andrè ed ancora nei versi di “Preghiera di un utopista” di Don Andrea Gallo, nelle “Lettere” di Don Tonino Bello e nella poesia mistica di Alda Merini. Il recital nasce dal testo di Erri De Luca “In nome della madre” nel quale racconta la storia della sposa, della madre, della vergine, della donna che ha nel suo grembo il destino dell’uomo. A scandire la lettura di Cosimo Damiano Damato sono le canzoni della tradizione sacra e popolare eseguite dal vivo da Antonella Ruggiero, accompagnata al piano da Mark Harris (storico musicista di Fabrizio De Andrè): in scaletta Ave Maria, Tre madri, Crueza de ma ed Il Pescatore di De Andrè, Aria sulla IV corda di Bach e l’Ave Maria di Shubert, insieme ad altri canti tradizionali. Presentate in una veste sacra anche le perle pop di Antonella Ruggiero, fra cui, Cavallo bianco, Non ti dimentico, Echi d’infinito.

Lo spettacolo è dedicato al poeta di Acquaviva Giuseppe D’Ambrosio Angelillo, amico ed editore storico della poetessa Alda Merini alla quale sarà reso omaggio per i dieci anni dalla sua scomparsa con la lettura di alcune sue liriche religiose recitate da Cosimo Damiano Damato sui vocalizzi di Antonella Ruggiero, accompagnati dal pianoforte di Mark Harris.

Nella stessa giornata di Santo Stefano, alle 18, nella Sala Colafemmina, il sindaco Davide Carlucci, l’assessore alla cultura Caterina Grilli ed il poeta e regista Cosimo Damiano Damato presenteranno il libro postumo di Giuseppe D’Ambrosio Angelillo, un’opera omnia in due volumi dedicati ad Alda Merini e pubblicata dalla sua casa editrice che porta il nome della sua città natale Acquaviva. Nome, scritto e impresso con l’indimenticabile rossetto rosso dalla stessa Alda Merini sulle pareti delle sue stanze, che ora resta indelebile sul celebre “ muro degli angeli” della casa della poetessa dei Navigli. A Giuseppe D’Ambrosio D’Angelillo, inoltre, sarà intitolata la sala dell’Anagrafe del Comune, alla presenza di Vittorio Dinielli e Roberto Tritto della Casa editrice L’Incontro edizioni.