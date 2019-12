Domenica 22 dicembre alle ore 20, nella Sala Anagrafe di Palazzo De Mari, siete tutti inviatati a "InCanto Christmas Show...on the Moon". L’evento nasce per raccogliere fondi attraverso la Lotteria di Solidarietà, utili all’acquisto di nuove cucce per i piccoli amici a 4 zampe.

"InCanto Christmas Show...on the Moon" è a cura di Natalizia Carone e del FestivalLab de Mari in collaborazione con l’Anta Castellaneta - sezione di Castellaneta.