Ron in Concerto ad Acquaviva delle Fonti per la 50esima edizione della Sagra del Calzone

Rosalino Cellamare, in arte Ron, è uno dei più importanti e amati cantautori italiani, protagonista indiscusso della musica d’autore.

Artista raffinato e sensibile, con una delle carriere più prestigiose e longeve del panorama musicale nazionale, Ron vanta un ricchissimo repertorio.

Con il suo talento e le sue intuizioni compositive ha firmato moltissimi successi; è infatti sua, secondo Giorgia e secondo altre importanti interpreti, la canzone italiana più bella di sempre: “Chissà se lo sai”, scritta dallo stesso Ron insieme a Lucio Dalla.

Vincitore di un Festival di Sanremo (con “Vorrei incontrarti tra cent’anni” nel 1996) e di un Festivalbar (con “Anima” nel 1982), Ron è anche uno dei principali protagonisti dei più grandi eventi della musica in Italia, solo per citarne alcuni: il tour di “Banana Republic” con Dalla e De Gregori nel 1979, e il “Fab Four Tour” con De Gregori, Pino Daniele e Fiorella Mannoia, nel 2002.

Da ricordare anche il suo generoso impegno nel sociale: nel 2006 esce il disco “Ma quando dici amore”, i cui proventi furono devoluti a favore dell’Associazione Italiana Sclerosi Laterale Amiotrofica per la lotta contro questa terribile malattia.

Il 28 maggio 2021 pubblica il singolo “Abitante di un corpo celeste” che anticipa l'uscita del nuovo album di inediti, programmata a fine anno, e parte del progetto artistico legato ai 50 anni di attività.

Un concerto che si preannuncia davvero eccezionale: un viaggio nella musica d’autore, sulla scia delle emozioni che solo un artista del calibro di Ron può regalare a un pubblico di tutte le età.

L’evento sarà gestito in conformità ai decreti e alle ordinanze di tutela sanitaria, garantendo a tutti la massima sicurezza e tranquillità di ascolto.

Appuntamento per domenica alle ore 21 in piazza Vittorio Emanuele II, Acquaviva delle Fonti.

PRENOTAZIONE TICKET POSTO A SEDERE OBBLIGATORIO E GREEN PASS

In base alle nuove disposizioni di legge, dal 6 agosto è necessaria la CERTIFICAZIONE VERDE COVID-19 (GREEN PASS) per accedere a qualsiasi evento. Per assistere a tutti gli eventi del Comune di Acquaviva delle Fonti sarà obbligatorio prenotare il ticket di ingresso gratuito dedicato, esibire la Certificazione verde Covid-19 (Green Pass) in digitale o su carta, unitamente ad un documento d’identità.

Non si accettano altre certificazioni diverse dal Green Pass.

Non è possibile far entrare chi ne fosse sprovvisto o che abbia solo il ticket d’accesso.

Sono esenti i bambini fino a 12 anni.