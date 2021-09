Domenica scorsa 12 settembre si è svolta la serata finale del V Concorso Pianistico Internazionale “Città di Acquaviva - Premio Giovanni Colafemmina” organizzato dall’Associazione culturale “Centro studi musicali Giovanni Colafemmina”.

L’evento si è tenuto nell’auditorium San Domenico Savio di Acquaviva delle Fonti. Il concorso, realizzato con il contributo e il patrocinio di Ministero della Cultura, Regione Puglia, Comune di Acquaviva delle Fonti, Fondazione Puglia e sponsor nazionali e internazionali, metteva in palio per i vincitori borse di studio offerte da famiglie acquavivesi e aziende nazionali e internazionali nonché concerti-premio per prestigiose associazioni musicali italiane ed estere.

Finalisti di questa edizione sono stati Anne Leyerer, Danylo Saienko e Yilan Zhao che si sono esibiti accompagnati dall’Orchestra Filarmonica Pugliese diretta dal maestro Giovanni Minafra.

Il primo premio è stato vinto da Danylo Saienko, ucraino che si è aggiudicato una borsa di studio del valore di tremila euro più duemila euro come cachet per cinque concerti in altrettante associazioni musicali pugliesi.

Il secondo premio è andato alla cinese Yilan Zhao: una borsa di studio di millecinquecento euro più due concerti offerti dalla associazione Colafemmina e da un’altra associazione pugliese

Alla russa Anna Leyerer il terzo premio: una borsa di studio di settecento euro più un concerto.